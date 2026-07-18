सावन महीने में हरा रंग क्यों होता है माना जाता है शुभ? जानिए कारण

सावन के महीने में बारिश होती है, जो धरती को हरा-भरा बना देती है। हरे रंग के कपड़े पहनने से महिलाओं को प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है।

यह उन्हें ताजगी और शांति का अनुभव कराती है। हरा रंग न केवल शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक चीजों के करीब भी लाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

इस तरह, हरे रंग का उपयोग सावन में खास महत्व रखता है।