सावन महीने में हरा रंग क्यों होता है माना जाता है शुभ? जानिए कारण
क्या है खबर?
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सावन का महीना साल का सबसे पवित्र होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान लोग व्रत आदि करते है। इस साल यह महीना 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक रहने वाला है। इस दौरान महिलाएं हरा रंग पहनना शुभ मानती हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि हरे रंग को सावन का प्रतीक क्यों माना जाता है? आइए इसके कारण जानते हैं।
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हरे रंग का महत्व
गर्मियों के बाद सावन के महीने में बारिश का आगमन होता है और इस दौरान पेड़-पौधे हरे हो जाते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े आदि पहनना शुभ माना जाता है।
हरा रंग प्रकृति का रंग है और यह ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रंग हमें प्राकृतिक चीजों के करीब लाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
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भगवान शिव का रंग
हिंदू धर्म में भगवान शिव की सावन के महीने में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान शिव को हरा रंग बहुत पसंद है।
कहा जाता है कि इस दौरान यह रंग पहनने से भोलेनाथ खुश होते हैं। इसलिए, महिलाएं इस महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर शिव की कृपा प्राप्त करने की कामना करती हैं।
इसके साथ ही वे हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना भी पसंद करते हैं।
#3
प्रकृति से जुड़ाव
सावन के महीने में बारिश होती है, जो धरती को हरा-भरा बना देती है। हरे रंग के कपड़े पहनने से महिलाओं को प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है।
यह उन्हें ताजगी और शांति का अनुभव कराती है। हरा रंग न केवल शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक चीजों के करीब भी लाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
इस तरह, हरे रंग का उपयोग सावन में खास महत्व रखता है।
#4
समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक
हिंदू संस्कृति में हरे रंग को समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं।
हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनकर वे अपने परिवार के लिए शुभता और समृद्धि की कामना करती हैं।
इससे उन्हें विश्वास होता है कि उनके परिवार में खुशहाली बनी रहेगी और वे सभी कठिनाइयों का सामना मिल-जुलकर कर पाएंगे।