ऑनलाइन खरीदारी के दौर में खाने की पैकेजिंग पहले से ज्यादा क्यों रखती है महत्व?

खाने की सही पैकेजिंग पोषण सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। सही प्रकार की पैकेजिंग न केवल खाने को सुरक्षित रखती है, बल्कि पोषक तत्वों को भी बरकरार रखती है।

उदाहरण के लिए, हवा से बचाने वाले कंटेनर या विशेष पैकिंग से विटामिन और मिनरल सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा सही पैकेजिंग से खाने में मौजूद प्रोटीन, फाइबर और अन्य जरूरी तत्व भी कम प्रभावित होते हैं।

इस तरह आप अपने भोजन के जरिए भरपूर पोषण प्राप्त कर सकते हैं।