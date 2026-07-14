भव्य समारोहों की जगह छोटी और निजी शादियों को क्यों चुनने लगे हैं भारतीय?

बड़े समारोहों की योजना बनाना समय लेने वाला होता है और इसमें कई बार तनाव भी बढ़ जाता है। छोटे समारोह में समय प्रबंधन करना आसान होता है और यह कम तनावपूर्ण रहता है।

इससे दुल्हा-दुल्हन अपने खास दिन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा छोटे समारोह में हर चीज पर ध्यान देना संभव होता है, जिससे शादी का माहौल और भी खास बनता है।

इस प्रकार लोग अपनी शादी को बिना किसी तनाव के सफल बना सकते हैं।