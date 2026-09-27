भारतीय नाश्ते में प्रोटीन विकल्पों का बढ़ता चलन

भारतीय नाश्ते में उच्च प्रोटीन वाले विकल्पों का क्यों बढ़ता जा रहा है चलन?

लेखन सयाली 07:02 pm Sep 27, 202607:02 pm

क्या है खबर?

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नाश्ते में उच्च प्रोटीन वाले विकल्पों का चलन तेजी से बढ़ा है। यह बदलाव सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता और फिटनेस के प्रति बढ़ते रुझान का नतीजा है। लोग अब अपने नाश्ते में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल कर रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं कि उच्च प्रोटीन विकल्पों को नाश्ते में शामिल करने के क्या-क्या फायदे हैं।