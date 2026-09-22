गम अरबी के फायदे

क्या है अफ्रीका का गम अरबी? जानिए इसके फायदे और अन्य अहम बातें

लेखन सयाली 05:39 pm Sep 22, 202605:39 pm

क्या है खबर?

गम अरबी एक प्राकृतिक गोंद है, जो एक पेड़ के रस से बनाया जाता है। यह लंबे समय से कई स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोग हो रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे खाने की आदतों में शामिल करने की सलाह दी है। यह खाने की चीजों में गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है और इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। आइए जानते हैं कि गम अरबी खाने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।