डेनिम मिनी स्कर्ट के साथ शॉर्ट कुर्ती

शॉर्ट कुर्ती के साथ डेनिम मिनी स्कर्ट पहनना है नया ट्रेंड, इस तरह अपनाएं यह लुक

लेखन सयाली 12:53 pm Jul 21, 202612:53 pm

क्या है खबर?

हाल के दिनों में डेनिम मिनी स्कर्ट का चलन बढ़ गया है, जिन्हें कई तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। खासकर GEN-Z महिलाओं के बीच, जो इसे अपने स्टाइल का हिस्सा बना रही हैं। वैसे तो इस परिधान को टॉप और शर्ट आदि के साथ पहना जाता रहा है। हालांकि, इस साल महिलाएं इसे शॉर्ट कुर्ती से साथ पहनना पसंद कर रही हैं, जो कई डिजाइन आदि में उपलब्ध रहती हैं। आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।