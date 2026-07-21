शॉर्ट कुर्ती के साथ डेनिम मिनी स्कर्ट पहनना है नया ट्रेंड, इस तरह अपनाएं यह लुक
क्या है खबर?
हाल के दिनों में डेनिम मिनी स्कर्ट का चलन बढ़ गया है, जिन्हें कई तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। खासकर GEN-Z महिलाओं के बीच, जो इसे अपने स्टाइल का हिस्सा बना रही हैं। वैसे तो इस परिधान को टॉप और शर्ट आदि के साथ पहना जाता रहा है। हालांकि, इस साल महिलाएं इसे शॉर्ट कुर्ती से साथ पहनना पसंद कर रही हैं, जो कई डिजाइन आदि में उपलब्ध रहती हैं। आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।
#1
सही रंगों का चयन करें
शॉर्ट कुर्ती और डेनिम मिनी स्कर्ट का मेल करते समय सही रंगों का चयन बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुर्ती हल्के रंग की है तो गहरे रंग की स्कर्ट चुनें और इसके विपरीत भी किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, सफेद या पीच रंग की छोटी कुर्ती के साथ नीली या काली रंग की डेनिम मिनी स्कर्ट अच्छी लगेगी। इससे आपका लुक संतुलित और आकर्षक दिखेगा।
सबसे अच्छा लुक नीली डेनिम स्कर्ट के साथ बनता है।
#2
प्रिंटेड कुर्ती स्टाइल करें
प्रिंटेड शॉर्ट कुर्तियां इस मौसम में बेहद लोकप्रिय हो रही हैं। फूलों या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाली कुर्तियां न केवल आपको फैशनेबल दिखाएंगी, बल्कि इन्हें पहनकर आप आरामदायक भी महसूस करेंगी।
प्रिंटेड कुर्तियों के साथ डेनिम मिनी स्कर्ट पहनने से आपका लुक और भी खास लगेगा। आप चाहें तो अलग-अलग रंगों और डिजाइन में प्रिंटेड कुर्तियों का चयन कर सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद कर सकती हैं।
#3
गहनों का सही मेल बैठाएं
अपने लुक को पूरा करने के लिए सही गहनों का चयन करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट कुर्ती और डेनिम मिनी स्कर्ट के साथ हल्की चेन, कानों के झुमके और लकड़ी वाले मोटे कंगन अच्छे लगते हैं।
आप चाहें तो बेल्ट भी पहन सकती हैं, जो कमर को खूबसूरती से हाइलाइट करेगी और आपके लुक को और भी खास बनाएगी।
इसके अलावा जूते के रूप में कोल्हापुरी चप्पल का चयन करें और सिर पर एक स्कार्फ बांध लें।
#4
जूतों पर ध्यान दें
जूते आपके पूरे लुक को बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें चुनते समय ध्यान देना चाहिए। अगर आप रोजमर्रा के लिए लुक चाहती हैं तो खेल के जूते या फ्लैट अच्छे रहेंगे, वहीं पार्टी के लिए ऊंची एड़ी के जूते बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो फ्लैट चप्पल भी पहन सकती हैं, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखेंगी। सही जूते आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको हर मौके पर आकर्षक बनाएंगे।
#5
नए स्टाइल की कुर्ती पहनें
इन दिनों शॉर्ट कुर्ती में भी कई विविधताएं आने लगी हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकती हैं। डेनिम मिनी स्कर्ट के साथ सफेद रंग की ढीली शॉर्ट कुर्ती पहनें और उसे आधा स्कर्ट के अंदर टक कर लें।
इसके अलावा आप कोर्सेट बैक वाली शॉर्ट कुर्ती का चयन भी कर सकती हैं, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में हैं। बिना बाजुओं वाली कुर्ती और देसी टॉप भी आपके लुक को खास बना सकते हैं।