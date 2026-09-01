GEN-Z के लोग क्यों फिर से अपनाने लगे हैं पुराने भारतीय शौक?

बुनाई एक ऐसा पुराना भारतीय शौक है, जो आजकल फिर से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इससे न केवल हाथों की कसरत होती है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है।

बुनाई करते समय ध्यान केंद्रित होता है और तनाव कम होता है। इसके अलावा बुनाई से तैयार किए गए स्वेटर, स्कार्फ और अन्य सामान भी बहुत सुंदर और उपयोगी होते हैं।

यह शौक दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने का भी एक अच्छा तरीका बन सकता है।