क्यों GEN-Z को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें जीवन को लेकर कोई सलाह दे?
क्या है खबर?
जनरेशन जेड (GEN-Z) वह पीढ़ी है, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को शामिल करती है। यह पीढ़ी अपने विचारों और मान्यताओं के प्रति बहुत सशक्त और स्वतंत्र है। ऐसे में उन्हें यह पसंद नहीं है कि कोई उन्हें बताए या राय दे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कि GEN-Z लोग किन कारणों से दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना पसंद करते हैं।
#1
स्वतंत्रता की चाह
GEN-Z की सबसे बड़ी चाह आजादी है। वे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और किसी की सलाह पर निर्भर नहीं रहना चाहते।
उन्हें लगता है कि वे अपने जीवन के बारे में खुद ही बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा वे दूसरों की उम्मीदों से मुक्त रहकर अपनी राह खुद चुनना चाहते हैं।
यह आजादी की चाह उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है।
#2
सोशल मीडिया का प्रभाव
आजकल की डिजिटल दुनिया में GEN-Z ने सोशल मीडिया का गहरा असर देखा है। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहते हैं, जहां वे अपने विचार साझा करते हैं और दूसरों की राय सुनते हैं।
इससे उन्हें यह एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे कई लोग हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। इस तरह सोशल मीडिया ने उनकी सोच और नजरिए को बदला है।
#3
आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता
GEN-Z में खुद पर भरोसा और आत्मनिर्भरता की भावना बहुत मजबूत होती है। वे जानते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए।
इसके अलावा वे दूसरों की मदद लेने में भी संकोच नहीं करते, लेकिन यह भी चाहते हैं कि उनकी राय का सम्मान किया जाए। इससे वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं और दूसरों की मदद को स्वीकारते हुए भी अपनी आजादी बनाए रखते हैं।
#4
पारंपरिक मान्यताओं से अलग हटकर सोच
GEN-Z पारंपरिक मान्यताओं से अलग हटकर सोचने में विश्वास रखती है। वे नई सोच अपनाने में पीछे नहीं हटते और बदलाव को स्वीकार करते हैं।
इससे उनकी सोच खुली रहती है और वे नए विचारों को आसानी से अपनाते हैं। इसके अलावा वे सामाजिक मुद्दों पर जागरूक रहते हैं और बदलाव के लिए आवाज उठाते हैं।
यह बदलाव की चाह उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है और समाज में सकारात्मक योगदान देती है।
#5
आलोचना सहन करने की क्षमता
GEN-Z आलोचना को सहन करना सीख चुकी है। वे जानते हैं कि हर कोई उनकी राय से सहमत नहीं होगा, इसलिए वे आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते, बल्कि उसे सुधारने का मौका मानते हैं।
इससे वे अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आलोचना उन्हें मजबूत बनाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है।
यह क्षमता उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है।