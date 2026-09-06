क्यों GEN-Z को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें जीवन को लेकर कोई सलाह दे?

GEN-Z की सबसे बड़ी चाह आजादी है। वे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं और किसी की सलाह पर निर्भर नहीं रहना चाहते।

उन्हें लगता है कि वे अपने जीवन के बारे में खुद ही बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा वे दूसरों की उम्मीदों से मुक्त रहकर अपनी राह खुद चुनना चाहते हैं।

यह आजादी की चाह उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है।