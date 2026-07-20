फैशन ट्रेंड के लगातार जल्दी-जल्दी बदलने के कारण

क्यों आजकल ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं फैशन के कोई भी नए ट्रेंड?

लेखन सयाली 09:53 am Jul 20, 202609:53 am

क्या है खबर?

फैशन की दुनिया में बदलाव तेजी से होते हैं। पहले के मुकाबले आजकल नए फैशन ट्रेंड ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता प्रभाव है। इससे डिजाइनर्स को अपने डिजाइन जल्दी बदलने पड़ते हैं। इसके अलावा ग्राहकों की बदलती पसंद और तेजी से बदलती तकनीक भी इसका अहम कारण है। इस लेख में हम इन कारणों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये फैशन ट्रेंड को प्रभावित करते हैं।