क्यों आजकल ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं फैशन के कोई भी नए ट्रेंड?
क्या है खबर?
फैशन की दुनिया में बदलाव तेजी से होते हैं। पहले के मुकाबले आजकल नए फैशन ट्रेंड ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता प्रभाव है। इससे डिजाइनर्स को अपने डिजाइन जल्दी बदलने पड़ते हैं। इसके अलावा ग्राहकों की बदलती पसंद और तेजी से बदलती तकनीक भी इसका अहम कारण है। इस लेख में हम इन कारणों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये फैशन ट्रेंड को प्रभावित करते हैं।
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सोशल मीडिया का प्रभाव
सोशल मीडिया ने फैशन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नए डिजाइन तेजी से सामने आते हैं और इन्हें वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगता।
इससे डिजाइनर्स को अपने डिजाइन जल्दी-जल्दी बदलने पड़ते हैं, ताकि वे बाजार की मांग के अनुसार रह सकें। इसके कारण पिछले डिजाइन जल्दी पुराने हो जाते हैं और नए डिजाइन बाजार में आते रहते हैं।
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ग्राहकों की बदलती पसंद
आजकल के ग्राहक बहुत जागरूक हो गए हैं और वे चाहते हैं कि उनकी फैशन पसंद ताजा और नई हो। वे पुराने ट्रेंड से जल्दी बोर हो जाते हैं और नए ट्रेंड की तलाश में रहते हैं।
इसके कारण ब्रांड को लगातार नए डिजाइन और स्टाइल पर काम करना पड़ता है, ताकि वे ग्राहकों की उम्मीदों पर खरे उतर सकें।
यह बदलाव फैशन की दुनिया को चुनौतीपूर्ण बना देता है, जिसे अब हमेशा नए ट्रेंड के अनुसार ढलना पड़ता है।
#3
तेजी से बदलती तकनीक
नई तकनीकों ने फैशन की दुनिया में बड़ा बदलाव ला दिया है। कंप्यूटर की मदद से डिजाइनिंग और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके डिजाइनर्स बहुत तेजी से नए डिजाइन बना सकते हैं।
इसके चलते उन्हें अपने पुराने डिजाइन को जल्दी बदलना पड़ता है, ताकि वे बाजार की मांग के अनुसार रह सकें।
इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की पसंद भी इन नई तकनीकों द्वारा प्रभावित होती है, जिससे पिछले ट्रेंड जल्दी पुराने हो जाते हैं।
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तेज उत्पादन प्रक्रिया
फैशन की दुनिया में उत्पादन प्रक्रिया भी बहुत तेजी से होती है। पहले जहां किसी नए संग्रह को तैयार करने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया दिनों में पूरी हो जाती है।
इसके साथ ही अब कोई भी फैशन ट्रेंड लोगों तक आसानी से और ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। वे ऑनलाइन, स्थानीय बाजार और यहां तक कि थ्रिफ्ट करके भी इन्हें आसानी से हासिल कर लेते हैं।
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वैश्विक बाजार की मांग
दुनियाभर के बाजार की मांग ने भी फैशन की दुनिया पर गहरा असर डाला है। अब केवल स्थानीय बाजार ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार भी ध्यान में रखना पड़ता है।
इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहने के लिए लोग भी नए-नए स्टाइल अपनाते रहते हैं। उन्हें देखकर अन्य लोग भी उन्हें भारी संख्या में अपनाकर ट्रेंड बना देते हैं।
इसके बाद अगला स्टाइल आते ही पहले वाला खो-सा जाता है।