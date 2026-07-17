बटर पीले रंग के कपड़ों का बढ़ता चलन

बटर पीले रंग के कपड़े इस साल बन रहे हैं सबके पसंदीदा, क्या है इनकी खासियत?

लेखन सयाली 01:18 pm Jul 17, 202601:18 pm

क्या है खबर?

हर साल कोई न कोई खास रंग चलन में आता है और लोग उसे ज्यादा पहनना पसंद करने लगते हैं। इस साल यह रंग बटर पीला है, जो मक्खन वाला रंग होता है। यह पीले का बेहद हल्का शेड है, जो गोर के साथ-साथ गहरी रंगत वालों पर भी खूब जंचता है। अगर आप भी इस रंग को पसंद करते हैं तो इसे अपने फैशन में जरूर शामिल करें। आइए जानते हैं कि यह इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है।