माचा क्यों बन रहा है दुनिया भर के लोगों का पसंदीदा पेय? जानिए लोकप्रियता के कारण
क्या है खबर?
जापान में उगाई जाने वाली ग्रीन टी की पत्तियों को सुखाकर एक खास पाउडर बनाया जाता है, जिसे माचा कहते हैं। इससे बनने वाले पेय अब दुनिया भर के लोगों के पसंदीदा बन रहे हैं। इसकी लोकप्रियता का कारण है कि यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पेय की खासियत क्या हैं।
#1
वजन घटाने में है मददगार
अगर आप वजन घटाने की कोशिश में हैं तो रोजाना एक कप माचा का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह शरीर के चयापचय को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे वजन कम करना आसान होता है। लाभ के लिए सुबह खाली पेट या दोपहर के खाने से पहले एक कप माचा का सेवन करें। इसके अलावा आप चाहें तो इसे शेक्स और आइसक्रीम जैसे व्यंजनों में भी शामिल कर सकते हैं।
#2
कैंसर की रोकथाम में है सहायक
शरीर में हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और इसे रोकने में माचा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। लाभ के लिए रोजाना एक से 2 कप माचा का सेवन करें। हालांकि, अगर कैंसर का पता लग चुका है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें। इस गंभीर बीमारी से जुड़ी सभी जानकारी आपको अपने डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे।
#3
दिल को स्वस्थ रखने में है कारगर
आजकल हर 5वां इंसान दिल की बीमारी की चपेट में आ रहा है। ऐसे में इस पेय का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कई अध्ययनों के मुताबिक, माचा का सेवन करने वाले लोगों के शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है। इसके अलावा यह ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में इसे पीने से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है।
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प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में लाभदायक
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो तो शरीर कई बीमारियों और संक्रमण का आसानी से सामना कर सकता है। माचा में मौजूद तत्व प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, जिससे सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है और वे बीमारियों से लड़ने में संभव हो पाती हैं। इस पेय में मौजूद तत्व शरीर में हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूती देने में सहायक हो सकते हैं।
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मानसिक स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद
मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी माचा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। यह तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद तत्व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह दिमाग को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। इस पेय का सेवन आपको तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कराने में भी मदद कर सकता है। इसे आप अलग-अलग फ्लेवर में बनाकर पी सकते हैं।