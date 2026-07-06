माचा की लोकप्रियता के कारण

माचा क्यों बन रहा है दुनिया भर के लोगों का पसंदीदा पेय? जानिए लोकप्रियता के कारण

लेखन सयाली 10:22 am Jul 06, 202610:22 am

क्या है खबर?

जापान में उगाई जाने वाली ग्रीन टी की पत्तियों को सुखाकर एक खास पाउडर बनाया जाता है, जिसे माचा कहते हैं। इससे बनने वाले पेय अब दुनिया भर के लोगों के पसंदीदा बन रहे हैं। इसकी लोकप्रियता का कारण है कि यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पेय की खासियत क्या हैं।