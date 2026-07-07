कान के संक्रमण से बचने के तरीके

बारिश में क्यों बढ़ जाते हैं कान में संक्रमण होने के मामले? जानिए बचने के तरीके

लेखन सयाली 02:39 pm Jul 07, 202602:39 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है, खासकर कान में संक्रमण होने का। संक्रमण के कारण कान में दर्द होना, कान से पानी निकलना और सुनाई देने में दिक्कत होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। इस मौसम में कान में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी क्यों देखने को मिलती है? आइए जानते हैं कि बारिश के मौसम में कान में संक्रमण होने का कारण और इससे बचाव के तरीके क्या हैं।