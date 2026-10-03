किशोरों का माता-पिता को दुश्मन समझना

कुछ किशोर अपने माता-पिता को क्यों समझते हैं अपना दुश्मन? जानिए इसके कुछ कारण

लेखन सयाली 04:20 pm Oct 03, 202604:20 pm

क्या है खबर?

किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है, जब बच्चे और माता-पिता के बीच टकराव बढ़ जाता है। इस दौरान बच्चे खुद को अलग-थलग महसूस करने लगते हैं और कई बार माता-पिता को अपना दुश्मन मान लेते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि क्यों किशोर इस तरह की सोच रखते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि किशोरावस्था का दौर बहुत संवेदनशील होता है और इसमें सही दिशा-निर्देश देना अहम है।