स्किन केयर रूटीन के बावजूद थकी-थकी त्वचा दिखने के कारण

स्किन केयर रूटीन के बावजूद त्वचा थकी-थकी क्यों दिखती है? जानिए कारण

लेखन अंजली 06:01 am Oct 02, 202606:01 am

क्या है खबर?

आजकल हर किसी के पास खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है, फिर भी त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। हालांकि, कई लोग स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद भी थकी-थकी सी त्वचा का सामना करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों, जिनसे त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं, जो त्वचा की देखभाल के दौरान नहीं करनी चाहिए।