स्किन केयर रूटीन के बावजूद त्वचा थकी-थकी क्यों दिखती है? जानिए कारण
क्या है खबर?
आजकल हर किसी के पास खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है, फिर भी त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। हालांकि, कई लोग स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद भी थकी-थकी सी त्वचा का सामना करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों, जिनसे त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं, जो त्वचा की देखभाल के दौरान नहीं करनी चाहिए।
#1
ज्यादा रगड़ना
रगड़ने से त्वचा की गंदगी साफ हो सकती है, लेकिन इसका अधिक उपयोग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।
दरअसल, ज्यादा रगड़ने से त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान दिख सकती है। इसलिए हफ्ते में केवल एक बार ही इसका इस्तेमाल करें।
इसके अलावा रगड़ने के लिए सही उत्पाद का चयन अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार करें और इसे हल्के हाथों से ही लगाएं।
#2
नमी देने वाली क्रीम का न लगाना
नमी देने वाली क्रीम त्वचा को नमी देने में मदद कर सकती है, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर सर्दियों में जब हवा में नमी कम होती है और त्वचा बहुत रूखी हो जाती है तो नमी देने वाली क्रीम लगाना जरूरी है।
यह न केवल त्वचा को नमी देती है बल्कि उसे मुलायम और चमकदार भी बनाती है। इसलिए कभी भी इस कदम को स्किन केयर रूटीन से न हटाएं।
#3
धूप से बचाव का उपाय न करना
धूप से बचाव का उपाय करने से त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहती है।
हालांकि, कई लोग इसे बिना किसी कारण के छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ बाहर जाने पर ही जरूरी होती होगी, लेकिन सच तो यह है कि घर के अंदर रहकर भी आपकी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है।
इसलिए रोजाना एक बार सही मात्रा में धूप से बचाव का उपाय करना जरूरी है।
#4
रात को सोने से पहले नमी देने वाला क्रीम लगाना न भूलें
रात को सोने से पहले नमी देने वाला क्रीम लगाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि रात के समय त्वचा अपनी मरम्मत करती है और अगर आप उसे पोषण नहीं देंगे तो वह ठीक से काम नहीं कर पाएगी।
सोने से पहले नमी देने वाला क्रीम लगाने से आपकी त्वचा पूरी रात नरम और मुलायम बनी रहती है।
इसके अलावा नमी देने वाला क्रीम लगाने से त्वचा को भरपूर नमी मिलती है और वह स्वस्थ दिखती है।
#5
खाने-पीने का ध्यान रखें
आपकी खाने-पीने की आदतें भी आपकी त्वचा पर असर डालती हैं। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी त्वचा बेजान दिखेगी।
इसके अलावा पानी कम पीना भी एक बड़ी गलती है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी मिल सके। साथ ही फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे और चमकदार दिखे।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ बना सकते हैं।