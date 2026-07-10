मानसून में कुछ कुरकुरा और तला खाने की लालसा

मानसून में कुरकुरे और तले व्यंजन खाने की चाह क्यों होती है?

लेखन सयाली 02:10 pm Jul 10, 202602:10 pm

क्या है खबर?

मानसून में कई लोग कुरकुरे और तले हुए व्यंजन खाने की चाह महसूस करते हैं। इसका कारण है मानसून में ठंडी हवा चलना और बारिश का गिरना। जब बारिश होती है तो कुछ गर्म खाने का दिल करने लगता है, जो कुरकुरा और तला हुआ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। इससे मन तृप्त महसूस करता है और खुशी भी बढ़ती है। आइए जानते हैं कि मानसून में कुरकुरा और तला खाना क्यों खाने का मन करता है।