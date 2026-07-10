मानसून में कुरकुरे और तले व्यंजन खाने की चाह क्यों होती है?
क्या है खबर?
मानसून में कई लोग कुरकुरे और तले हुए व्यंजन खाने की चाह महसूस करते हैं। इसका कारण है मानसून में ठंडी हवा चलना और बारिश का गिरना। जब बारिश होती है तो कुछ गर्म खाने का दिल करने लगता है, जो कुरकुरा और तला हुआ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। इससे मन तृप्त महसूस करता है और खुशी भी बढ़ती है। आइए जानते हैं कि मानसून में कुरकुरा और तला खाना क्यों खाने का मन करता है।
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दिमाग का खुशी देने वाला हार्मोन है जिम्मेदार
कई अध्ययनों के मुताबिक, जब हम कुरकुरे और तले हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं तो दिमाग में एक खुशी देने वाला हार्मोन रिलीज होता है। यह एक संकेत भेजने का काम करता है और शरीर में खुशी का अहसास कराने में मदद करता है। यह हार्मोन आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको इन खाद्य पदार्थों को बार-बार खाने की इच्छा होती रहती है। यही कारण है कि मानसून में लोग अधिक तले और कुरकुरे खाद्य पदार्थ खाने लगते हैं।
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खुशी देने वाले हार्मोन का संतुलित स्तर क्यों है जरूरी?
खुशी देने वाले हार्मोन का संतुलित स्तर जरूरी है, क्योंकि इसकी अधिकता या कमी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। इसकी अधिकता से शारीरिक और मानसिक सेहत को नुकसान हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति को भ्रम, उदासी और यहां तक कि तनाव भी हो सकता है। वहीं, इसकी कमी से व्यक्ति में वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसकी कमी से अन्य सेहत संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।
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मानसून में क्यों बढ़ता है खुशी देने वाले हार्मोन का स्तर?
मानसून में हवा में नमी का स्तर बढ़ता है और ऐसे में जब आप किसी भी तरह का तला हुआ या कुरकुरा खाना खाते हैं तो खुशी देने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इस स्तर के बढ़ने से आपको खुशी का अहसास होता है। इसके अलावा इस मौसम में बारिश होती है, जिसकी बूंदें जब शरीर पर पड़ती हैं तो भी मन प्रसन्न हो जाता है। ठंडक कम करने के लिए लोग गर्मा-गर्म चीजों का सेवन करते हैं।
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ज्यादा खाने से हो सकती हैं ये समस्याएं
मानसून में तले और कुरकुरे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन खाद्य पदार्थों में चर्बी की अधिकता होती है, जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा इनमें मौजूद कैलोरी वजन बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसे में इनका अधिक सेवन करने से व्यक्ति को वजन बढ़ने और मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।