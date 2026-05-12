लिपस्टिक कुछ ही मिनट में क्यों हो जाती है फीकी? इन तरीकों से समस्या से पाएं छुटकारा

लिपस्टिक महिलाओं के लिए एक जरूरी मेकअप प्रोडक्ट है, जो उनके होंठों को रंगत और चेहरे पर खास चमक देता है। हालांकि, कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं कि लिपस्टिक कुछ ही मिनट में फीकी पड़ जाती है। इस लेख में हम कुछ ऐसे आसान मेकअप टिप्स साझा करेंगे, जिनसे आप अपनी लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकती हैं और अपने लुक को बेहतरीन बनाए रख सकती हैं।

#1 प्राइमर का उपयोग करें लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए प्राइमर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। प्राइमर आपके होंठों को चिकना और मुलायम बनाता है, जिससे लिपस्टिक आसानी से लगती है और लंबे समय तक चलती है। इसके लिए सबसे पहले अपने होंठों को साफ करें, फिर एक पतली परत प्राइमर लगाएं । अब कुछ मिनट इंतजार करें, ताकि वह अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं, जिससे आपका लुक पूरा दिन बेहतरीन रहेगा।

#2 लिप लाइनर का इस्तेमाल करें लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर का इस्तेमाल करना भी एक अच्छा तरीका है। लिप लाइनर आपके होंठों की सीमा तय करता है और लिपस्टिक को फैलने से रोकता है। इसके लिए अपने प्राकृतिक होंठों से मेल खाता हुआ लिप लाइनर चुनें और उसे होंठों की सीमा पर लगाएं, फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं। इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकेगी और आपका लुक भी बेहतरीन रहेगा।

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#3 ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करें ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा उपकरण है, जो आपकी लिपस्टिक को सेट करने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपनी लिपस्टिक को 2 बार लगाएं। फिर हल्के हाथों से ब्लॉटिंग पेपर को अपने होंठों पर दबाएं, ताकि अतिरिक्त तेल और चमक हट जाए। इसके बाद फिर से एक पतली परत लिपस्टिक लगाएं। इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकेगी और आपका लुक पूरा दिन बेहतरीन रहेगा।

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#4 लिप बाम लगाएं लिप बाम आपके होंठों को नमी प्रदान करता है और उन्हें मुलायम बनाता है, जिससे लिपस्टिक आसानी से लगती है और लंबे समय तक चलती है। इसके लिए सबसे पहले अपने होंठों को साफ करें, फिर एक पतली परत लिप बाम लगाएं। कुछ मिनट इंतजार करें, ताकि वह अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं, इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकेगी और आपका लुक भी बेहतरीन रहेगा।