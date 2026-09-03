मानसून के दौरान बालों का रंग क्यों पड़ जाता है फीका? जानिए कारण

बालों की देखभाल के लिए सही उत्पादों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। मानसून में ऐसे शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें, जो बालों को नमी प्रदान करें और उनकी चमक बनाए रखें।

इसके अलावा हेयर मास्क और तेल भी बालों को पोषण देने में मदद करते हैं।

इसके साथ ही बालों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाएं क्योंकि गीले बाल अधिक कमजोर होते हैं और उनका रंग भी खराब हो सकता है।