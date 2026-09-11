आटे के काले पड़ने के कारण

काला क्यों पड़ जाता है आटा? जानिए इसके कारण और इसे ताजा रखने के आसान उपाय

लेखन सयाली 10:45 am Sep 11, 202610:45 am

क्या है खबर?

आटा हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक जरूरी चीज है। यह हमारे रोजमर्रा के खान-पान का अहम हिस्सा है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आटा कुछ समय बाद काला पड़ने लगता है, जिससे उसका स्वाद और गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हम आपको बताएंगे कि आटा काला क्यों होता है और इसे लंबे समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है।