काला क्यों पड़ जाता है आटा? जानिए इसके कारण और इसे ताजा रखने के आसान उपाय

काला क्यों पड़ जाता है आटा? जानिए इसके कारण और इसे ताजा रखने के आसान उपाय
क्या है खबर?
आटा हर भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक जरूरी चीज है। यह हमारे रोजमर्रा के खान-पान का अहम हिस्सा है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आटा कुछ समय बाद काला पड़ने लगता है, जिससे उसका स्वाद और गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हम आपको बताएंगे कि आटा काला क्यों होता है और इसे लंबे समय तक ताजा कैसे रखा जा सकता है।
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काला क्यों पड़ता है आटे का रंग?
आटे का रंग काला पड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब यह नमी और हवा के संपर्क में आता है तो इसमें बदलाव शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया आटे में मौजूद तत्वों की वजह से होती है।
अगर आटे को सही तरीके से नहीं रखा गया या उसे ज्यादा समय तक खुले में रखा गया हो तो उसमें कीड़े लग सकते हैं और रंग बदल सकता है। गर्म और नमी भरे माहौल में भी ऐसा होता है।
#2
आटे को कहां और कैसे रखें?
आटे को खराब होने से बचाने के लिए उसे किसी सूखी और ठंडी जगह पर रखें। इसे रखने के लिए एक साफ और पूरी तरह से बंद होने वाला डिब्बा इस्तेमाल करें, ताकि हवा और नमी अंदर न जा सके।
अगर आपके घर का वातावरण ज्यादा गर्म या उमस भरा है तो आटे को फ्रिज में रखना एक अच्छा उपाय हो सकता है। आटे को धूप और गीलेपन से हमेशा दूर रखें।
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आटे में कीड़े लगने से बचाने के उपाय
आटे में कीड़े न लगें, इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप आटे के डिब्बे में तेजपत्ते या सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं।
यह कीड़ों को आटे से दूर रखने में मदद करता है। इसके अलावा आटे को समय-समय पर धूप दिखाना भी फायदेमंद होता है।
ध्यान रखें कि आटे को ज्यादा समय तक खुले में न छोड़ें और इसे हमेशा साफ-सुथरे डिब्बे में ही रखें।
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आटे को ताजा रखने के आसान तरीके
आटे को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल मिलाएं। इससे आटे में नमी नहीं आएगी और यह खराब नहीं होगा।
साथ ही आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अलग-अलग डिब्बों में रखें। इससे जरूरत के हिसाब से आटा निकालना भी आसान होगा।
अगर आप आटे को फ्रिज में रखते हैं तो यह ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा और इसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी।
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खराब आटे को कैसे पहचानें?
अगर आटे का रंग बदल गया है, उसमें से अजीब गंध आ रही है या उसमें छोटे-छोटे काले कण नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि आटा खराब हो चुका है।
ऐसे आटे का इस्तेमाल करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, इसे तुरंत फेंक दें।
हमेशा उतना ही आटा लें, जितनी जरूरत हो और इसे सही तरीके से स्टोर करें। इससे आपका आटा लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रहेगा।