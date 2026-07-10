मानसून के दौरान डॉक्टर देते हैं काली मिर्च के साथ हल्दी खाने की सलाह, जानें क्यों

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प्रतिरक्षा को मजबूती देने में है कारगर

हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में काफी मदद कर सकता है। यह मिश्रण विटामिन-C से भरपूर होता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की शक्ति देती हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद करक्यूमिन और पिपेरिन भी प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।