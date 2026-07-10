मानसून के दौरान डॉक्टर देते हैं काली मिर्च के साथ हल्दी खाने की सलाह, जानें क्यों
क्या है खबर?
बरसात के मौसम में कई लोग सर्दी-खांसी और बुखार जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस समय संक्रमण फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टर काली मिर्च और हल्दी को एकसाथ खाने की सलाह देते हैं। अगर आप भी इस मिश्रण के फायदे नहीं जानते हैं तो आइए आज हम आपको इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
रेसिपी
काली मिर्च और हल्दी का मिश्रण कैसे बनाएं?
सबसे पहले एक पैन में एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, फिर इसमें एक गिलास पानी मिलाकर इसे अच्छे से उबालें। जब पानी उबलकर आधा हो जाए तो गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। यह मिश्रण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।
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प्रतिरक्षा को मजबूती देने में है कारगर
हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में काफी मदद कर सकता है। यह मिश्रण विटामिन-C से भरपूर होता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की शक्ति देती हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद करक्यूमिन और पिपेरिन भी प्रतिरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
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सर्दी-खांसी और बुखार से दिला सकता है छुटकारा
हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से भी राहत दिला सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले, ऑक्सीडेंट को रोकने वाले और कीटाणुरोधक गुण पाए जाते हैं, जो इन समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद काली मिर्च का पाउडर और हल्दी का मिश्रण गले की खराश और दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है।
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पाचन को स्वस्थ रखने में है सहायक
हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण पाचन के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें ऑक्सीडेंट को रोकने वाले और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद पिपेरिन और करक्यूमिन शरीर में एसिड उत्पादन को संतुलित करके पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। इसे खाने से खाना पचाने में भी आसानी होती है।
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गंभीर बीमारियों के जोखिम हो सकते हैं कम
हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम कम करने में भी मदद कर सकता है। इसमें ऑक्सीडेंट को रोकने वाले गुण होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद गुण रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि, यह इनमें से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता।