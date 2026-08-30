लोगों को याद करना

हम उन लोगों को क्यों याद करते हैं, जो नहीं होते हैं हमारे लिए अच्छे?

लेखन सयाली 05:48 pm Aug 30, 202605:48 pm

क्या है खबर?

कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति की याद आती है, जो हमारे लिए सही नहीं होता। चाहे वह एक पुराना रिश्ता हो या एक दोस्त, हम जानते हैं कि वह हमारे लिए सही नहीं है। फिर भी उनकी याद हमें परेशान करती रहती है। इस स्थिति को समझना और इससे निपटना आसान नहीं होता। आइए इस स्थिति के पीछे के कारणों को समझते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।