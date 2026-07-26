हवाई जहाज में सफर करते समय क्यों आता है चक्कर? जानिए इसके कुछ संभावित कारण
क्या है खबर?
हवाई जहाज में सफर करते समय कई लोगों को चक्कर आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या खासकर तब होती है जब हवाई जहाज ऊंचाई पर पहुंचता है या उतरता है। इस लेख में हम इस समस्या के पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों कुछ लोग इस स्थिति में अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही हम इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी देंगे।
#1
हवा का दबाव बदलना
हवाई जहाज में उड़ान भरते समय हवा का दबाव बदलता रहता है। जब हवाई जहाज ऊंचाई पर पहुंचता है तो हवा का दबाव कम हो जाता है और जब यह उतरता है तो हवा का दबाव बढ़ जाता है।
इस बदलाव के कारण कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं, खासकर उन लोगों को, जो इस स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
इसके लिए कानों को दबाकर या च्युइंग गम चबाकर मदद मिल सकती है।
#2
ऑक्सीजन की कमी
ऊंचाई पर उड़ान भरते समय ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।
इससे सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस समस्या से बचने के लिए हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है, जो कि आपातकालीन स्थिति में ही लगाया जाता है।
इसके अलावा कुछ हवाई जहाजों में ऑक्सीजन के विकल्प भी दिए जाते हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकते हैं।
#3
कानों में दबाव का असर
ऊंचाई पर उड़ान भरते समय कानों में भी दबाव बदलता रहता है, जिससे कान बंद होने या दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं या बेचैनी महसूस हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए आप अपने गले को खोलने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना या निगलना।
इसके अलावा आप कानों को धीरे-धीरे दबाकर भी राहत पा सकते हैं।
#4
शरीर में पानी की कमी
हवाई जहाज में कम नमी होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। पानी की कमी के कारण थकान, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके लिए यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। फलों का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं।
साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय भी पीएं।
#5
शराब और कैफीन से बचें
कुछ लोग हवाई यात्रा से पहले शराब या कैफीन युक्त पेय का सेवन करते हैं, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं।
इनसे शरीर में पानी की कमी की समस्या बढ़ती है और नींद भी प्रभावित होती है, जिससे चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है।
बेहतर होगा कि आप इन पेय पदार्थों का सेवन न करें और पानी या ताजे फलों का रस पिएं। इस प्रकार आप अपनी हवाई यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं।