फ्लाइट में चक्कर आना

हवाई जहाज में सफर करते समय क्यों आता है चक्कर? जानिए इसके कुछ संभावित कारण

लेखन सयाली 04:56 pm Jul 26, 202604:56 pm

क्या है खबर?

हवाई जहाज में सफर करते समय कई लोगों को चक्कर आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह समस्या खासकर तब होती है जब हवाई जहाज ऊंचाई पर पहुंचता है या उतरता है। इस लेख में हम इस समस्या के पीछे के कारणों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों कुछ लोग इस स्थिति में अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही हम इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी देंगे।