आधी रात को क्यों अधिक होती है चिंता? जानिए इसके कारण और इससे निपटने के तरीके

अस्वस्थ जीवनशैली भी आधी रात को अधिक चिंता का कारण बन सकती है। अगर आप अस्वस्थ खान-पान करते हैं या नियमित व्यायाम नहीं करते तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है।

इसके अलावा चाय-कॉफी या शराब का अधिक सेवन भी आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए आपको अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने होंगे जैसे कि स्वस्थ आहार अपनाना, नियमित व्यायाम करना और चाय-कॉफी या शराब का सेवन कम करना।