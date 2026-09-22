गोंडा के ग्रामीण क्यों खाते हैं कुमुदिनी फल के बीज? जानिए इसके सेवन के फायदे

वजन कम करने के लिए भी कुमुदिनी फल के बीजों का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

इसमें मौजूद फाइबर भूख को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे आप कम खाते हैं और वजन घटाने में मदद मिलती है।

इसके अलावा इसमें कम कैलोरी होती है, जिससे यह वजन घटाने वाले आहार में शामिल किया जा सकता है।

रोजाना कुमुदिनी फल के बीज खाने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप अनावश्यक खाने से बचते हैं।