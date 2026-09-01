कभी-कभी लोग अनावश्यक चीजें क्यों इकट्ठा करते हैं? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
कई लोग बिना किसी जरूरत के चीजें इकट्ठा करना पसंद करते हैं। यह आदत न केवल घर को अव्यवस्थित कर सकती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। हम देखेंगे कि भावनात्मक जुड़ाव, यादें, सुरक्षा की भावना और खरीदारी का आनंद जैसे कारण इस आदत को कैसे बढ़ावा देते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।
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भावनात्मक जुड़ाव
कई बार लोग उन चीजों से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं, जो उनके लिए खास होती हैं। ये चीजें यादों से जुड़ी होती हैं और उन्हें फेंकने का मन नहीं करता।
जैसे पुराने खिलौने, किताबें या कपड़े, जिन्हें खास मौकों पर पहना गया हो। इस जुड़ाव के कारण लोग इन चीजों को इकट्ठा रखते हैं, भले ही उनका उपयोग न किया जाए।
इससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं और वे इन्हें छोड़ने में हिचकिचाते हैं।
#2
यादें
कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। जैसे कि बचपन का कोई खिलौना या परिवार के साथ बिताए गए खास समय से जुड़ा कोई सामान।
इन यादों को ताजा रखने के लिए लोग इन चीजों को इकट्ठा रखते हैं, ताकि वे कभी भी इन यादों को भूल न सकें। इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव और यादों की अहमियत के कारण लोग इन चीजों को छोड़ने में हिचकिचाते हैं।
#3
सुरक्षा की भावना
अनावश्यक चीजें इकट्ठा करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो ऐसा लगता है कि हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं।
यह भावना खासकर उन लोगों में अधिक होती है, जो अनिश्चितता का सामना कर रहे होते हैं या जिनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ रहे होते हैं। इसलिए, वे अपनी सुरक्षा के लिए चीजें इकट्ठा करते रहते हैं।
#4
खरीदारी का आनंद
खरीदारी करना कई लोगों को बहुत पसंद होता है। जब हम नई चीजें खरीदते हैं तो हमें खुशी मिलती है और यह खुशी लंबे समय तक बनी रहे इसके लिए लोग ज्यादा सामान इकट्ठा करते रहते हैं।
हालांकि, बाद में पता चलता है कि उन चीजों का उपयोग नहीं हुआ। फिर भी इस खुशी को बनाए रखने के लिए लोग नए सामान खरीदते रहते हैं और पुराने सामान इकट्ठा करते रहते हैं।
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सामाजिक दबाव
कई बार सामाजिक दबाव भी एक कारण हो सकता है कि लोग ज्यादा सामान इकट्ठा करें। अगर आपके दोस्त या परिवार वाले भी ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते हों तो आपको भी वैसा ही करने का मन करता है, ताकि आप उनके बराबर आ सकें।
इन कारणों से साफ होता है कि अनावश्यक चीजें इकट्ठा करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि कई भावनाओं और परिस्थितियों का परिणाम होता है।
इसे बदलना आसान नहीं होता, लेकिन संभव है।