जरूरत न होने पर भी चीजें इखट्टा करना

कभी-कभी लोग अनावश्यक चीजें क्यों इकट्ठा करते हैं? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 10:27 am Sep 01, 202610:27 am

क्या है खबर?

कई लोग बिना किसी जरूरत के चीजें इकट्ठा करना पसंद करते हैं। यह आदत न केवल घर को अव्यवस्थित कर सकती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। हम देखेंगे कि भावनात्मक जुड़ाव, यादें, सुरक्षा की भावना और खरीदारी का आनंद जैसे कारण इस आदत को कैसे बढ़ावा देते हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।