छपी हुई किताबें पढ़ने के कारण

डिजिटल जमाने में भी छपी हुई किताबें पढ़ना क्यों बेहतर समझते हैं लोग? जानें 5 कारण

लेखन सयाली 10:40 am Aug 05, 202610:40 am

क्या है खबर?

आजकल कई लोग छपी हुई किताबों की जगह डिजिटल किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो आज भी छपी हुई किताबों को ही प्राथमिकता देते हैं। इन किताबों को पढ़ने वाले लोग इनकी खुशबू, पन्नों को पलटने का अनुभव और उन्हें हाथ में पकड़कर पढ़ने का आनंद लेते हैं। आइए जानते हैं कि छपी हुई किताबें पढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं।