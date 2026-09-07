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कई देशों में लोग रात को क्यों नहाते हैं? जानिए इसके कुछ कारण
सुबह की जगह रात को नहाना

कई देशों में लोग रात को क्यों नहाते हैं? जानिए इसके कुछ कारण

लेखन सयाली
Sep 07, 2026
11:25 am
क्या है खबर?

भारत में सभी लोग सुबह के समय ही नहाते हैं, लेकिन कुछ देशों में लोग रात को नहाने की परंपरा को अपनाए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नहाने का सही समय कौन-सा है तो आप क्या कहेंगे? शायद आप भी यही कहेंगे कि सुबह के समय ही नहाना अच्छा होता है, लेकिन कई देशों में लोग रात के समय नहाने में ही भलाई समझते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है।

#1

रात को नहाने के फायदे

रात को नहाने का एक बड़ा फायदा है कि इससे शरीर को आराम मिलता है। दिनभर की भागदौड़ के बाद जब आप रात को नहाते हैं तो इससे आपको काफी राहत मिलती है।

इसके अलावा रात को नहाने से त्वचा को नमी भी मिलती है। यह त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ उसे मुलायम भी बनाता है।

इसी वजह से कई लोग रात को नहाने की आदत को अपनाते हैं।

#2

नींद में होता है सुधार

रात को नहाने से नींद में भी सुधार होता है। अगर आप रात को नहाते हैं तो इससे शरीर का तापमान कम होता है और नींद आने में मदद मिलती है।

यह तरीका खासतौर से गर्मियों में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि गर्मियों में शरीर का तापमान ज्यादा होता है, जिससे नींद में बाधा आती है। इसके अलावा नहाने से शरीर को आराम मिलता है और नींद में सुधार होता है।

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#3

त्वचा की देखभाल के लिए भी है अच्छा

रात को नहाना त्वचा की देखभाल के लिए भी अच्छा माना जाता है। जब आप रात को नहाते हैं तो आपकी त्वचा को पोषण मिलता है और वह मुलायम बनती है।

इसके अलावा रात को नहाने से त्वचा को नमी भी मिलती है, जिससे वह स्वस्थ रहती है। यह तरीका खासतौर से सर्दियों में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि सर्दियों में त्वचा का तापमान कम होता है, जिससे त्वचा में रूखापन आ सकता है।

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#4

तनाव कम करने में है सहायक

रात को नहाने से तनाव भी कम होता है। जब आप दिनभर की थकान के बाद रात को नहाते हैं तो इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है।

यह तरीका खासतौर से व्यस्त लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा नहाने से शरीर को आराम मिलता है और वह तरोताजा महसूस करता है।

यह तरीका खासतौर से गर्मियों में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि गर्मियों में शरीर का तापमान ज्यादा होता है।

#5

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है मददगार

रात को नहाना शरीर की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। जब आप रात को नहाते हैं तो आपकी त्वचा को पोषण मिलता है, जिससे वह स्वस्थ रहती है और शरीर की सुरक्षा क्षमता मजबूत होती है।

इसके अलावा रात को नहाने से शरीर को आराम मिलता है और वह तरोताजा महसूस करता है। इस तरह देखा जाए तो रात को नहाना कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है।

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