सुबह की जगह रात को नहाना

कई देशों में लोग रात को क्यों नहाते हैं? जानिए इसके कुछ कारण

लेखन सयाली 11:25 am Sep 07, 202611:25 am

क्या है खबर?

भारत में सभी लोग सुबह के समय ही नहाते हैं, लेकिन कुछ देशों में लोग रात को नहाने की परंपरा को अपनाए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नहाने का सही समय कौन-सा है तो आप क्या कहेंगे? शायद आप भी यही कहेंगे कि सुबह के समय ही नहाना अच्छा होता है, लेकिन कई देशों में लोग रात के समय नहाने में ही भलाई समझते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है।