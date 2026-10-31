दिवाली से पहले बीमार पड़ने के कारण

दिवाली से पहले क्यों बीमार पड़ने लगते हैं लोग? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 04:48 pm Oct 31, 202604:48 pm

क्या है खबर?

इस साल दिवाली 8 नवंबर को है और त्योहार का माहौल शुरू हो चुका है। ऐसे में कई लोग दिवाली की तैयारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिसके कारण त्योहार से पहले बीमार होने लगते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनके चलते त्योहार से पहले बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जानें कि इससे कैसे बचा जा सकता है।