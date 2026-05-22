लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों में क्यों होती है सूजन? जानिए इसके 5 कारण

अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो शायद आपने कभी न कभी अपने पैरों में सूजन जरूर देखी होगी। यह सूजन अक्सर तब होती है जब आप बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, फिर चाहे आप ऑफिस में हों या घर पर। इस लेख में हम जानेंगे कि पैरों में सूजन आने के कारण क्या होते हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है।

#1 रक्त संचार में बाधा लंबे समय तक बैठने पर पैरों में खून का बहाव धीमा हो जाता है। इससे खून की नसों में दबाव बढ़ता है और तरल आसपास की ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे सूजन होती है। यह समस्या खासकर उन लोगों में अधिक देखने को मिलती है, जो ऑफिस में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी यह समस्या हो सकती है।

#2 पानी की कमी अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे शरीर पानी जमा करके पैरों में सूजन पैदा कर सकता है। इसलिए, रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से पानी से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही नमक का सेवन भी कम करना चाहिए।

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#3 ज्यादा नमक का सेवन ज्यादा नमक वाले खाने का सेवन करने से भी पैरों में सूजन आ सकती है। नमक में सोडियम होता है, जो पानी को अपने आस-पास खींचता है। इसलिए, अगर आप ज्यादा नमकीन चीजें खाते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ सकती है। इससे बचने के लिए कम नमक वाले खाने का सेवन करें और तैयार खाने की चीजों, जैसे चिप्स, बिस्किट आदि से दूर रहें। इसके अलावा ताजे फल और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं।

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#4 शारीरिक गतिविधियों की कमी अगर आप नियमित रूप से कसरत नहीं करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और तरल सही तरीके से संचालित नहीं हो पाता। इस कारण पैरों में सूजन आ सकती है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक किसी न किसी कसरत को जरूर करें, जैसे चलना, दौड़ना, योग करना या कोई खेल खेलना। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और सूजन की समस्या भी कम होगी।