मानसून के दौरान मसूड़ों की समस्याएं और सांसों की बदबू क्यों हो जाती है ज्यादा गंभीर?
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लाता है, जिनमें से कुछ ऐसी होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इन बीमारियों में से एक मसूड़ों की समस्याएं और सांसों की बदबू है। इस मौसम में नमी और बारिश के कारण कीटाणु और फंगस पनपते हैं, जो मसूड़ों की समस्याओं का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं कि मानसून में मसूड़ों की समस्याएं क्यों ज्यादा बढ़ जाती हैं।
#1
मानसून में मसूड़ों की समस्याओं का कारण बनने वाले कीटाणु
मौसम में बदलाव के कारण कीटाणु और फंगस पनपते हैं, जो मसूड़ों की समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
मानसून में अधिक नमी के कारण कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं और मसूड़ों पर हमला कर सकते हैं।
इसके अलावा बारिश के पानी का गंदा होना भी मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आप पानी पीने से पहले उसे उबालकर पिएं या फिर छानकर ही पिएं ताकि कीटाणु खत्म हो जाएं।
#2
गम्स में हो सकता है सूजन और खून बहना
मानसून में नमी और कीटाणु के कारण मसूड़ों में सूजन और खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। इससे मसूड़े कमजोर होकर आसानी से खून बहाने लगते हैं।
इसके अलावा मसूड़ों में सूजन के कारण दर्द और जलन भी हो सकती है। अगर आपको मसूड़ों में सूजन या खून बहने का सामना करना पड़ता है तो तुरंत दांतों के डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉक्टर आपको सही इलाज और देखभाल के तरीके बताएंगे।
#3
मसूड़ों की समस्याओं का कारण बन सकता है फंगस
मानसून के दौरान फंगस भी मसूड़ों की समस्याओं का कारण बन सकता है। नमी भरे वातावरण में फंगस तेजी से बढ़ते हैं और मसूड़ों पर हमला कर सकते हैं। इससे मसूड़े कमजोर होकर टूट सकते हैं या मसूड़ों में संक्रमण फैल सकता है।
इसके अलावा फंगस के कारण मसूड़ों में सूजन, दर्द और जलन भी हो सकती है। इसलिए मानसून के दौरान मसूड़ों की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि फंगस और कीटाणु से बचाव हो सके।
#4
दांतों की सफाई पर ध्यान देना है जरूरी
मानसून में मसूड़ों की समस्याओं से बचाव करने के लिए दांतों की सफाई करना बहुत जरूरी है। दिन में दो बार ब्रश करना और धागे से सफाई करना जरूरी है।
इसके अलावा कुल्ला करने का तरल भी फायदेमंद हो सकता है। इससे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और संक्रमण का खतरा कम होगा।
नियमित रूप से दांतों की जांच कराना भी जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके और उसका इलाज हो सके।
#5
संतुलित आहार अपनाएं
मसूड़ों की समस्याओं से बचाव करने के लिए संतुलित आहार अपनाना बहुत जरूरी है।
अपने आहार में विटामिन-C युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें जैसे संतरा, नींबू आदि ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके और कीटाणु का प्रभाव कम हो सके।
इसके अलावा हरी सब्जियां, फल, और दूध का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। इन उपायों को अपनाकर आप मानसून में होने वाली मसूड़ों की समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं।