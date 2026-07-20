मानसून के दौरान मसूड़ों की समस्याएं और सांसों की बदबू क्यों हो जाती है ज्यादा गंभीर?

मानसून के दौरान फंगस भी मसूड़ों की समस्याओं का कारण बन सकता है। नमी भरे वातावरण में फंगस तेजी से बढ़ते हैं और मसूड़ों पर हमला कर सकते हैं। इससे मसूड़े कमजोर होकर टूट सकते हैं या मसूड़ों में संक्रमण फैल सकता है।

इसके अलावा फंगस के कारण मसूड़ों में सूजन, दर्द और जलन भी हो सकती है। इसलिए मानसून के दौरान मसूड़ों की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि फंगस और कीटाणु से बचाव हो सके।