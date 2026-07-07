आंखों के नीचे की त्वचा क्यों फूल जाती है? जानिए कारण और राहत पाने के तरीके
क्या है खबर?
आंखों के नीचे की त्वचा का फूलना एक आम समस्या है, जिसे 'आई बैग' भी कहते हैं। यह उम्र बढ़ने, अनिद्रा, तनाव और गलत खान-पान आदि के कारण हो सकती है। यह समस्या न केवल आपकी सेहत, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। इस लेख में हम आपको इसके कारण और इससे राहत पाने के तरीके बताएंगे, ताकि आप इस समस्या से छुटकारा पा सकें और अपनी आंखों की खूबसूरती को बरकरार रख सकें।
#1
नींद की कमी
नींद की कमी आंखों के नीचे की त्वचा के फूलने का प्रमुख कारण है। अगर आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आपकी आंखें थकी-थकी दिखती हैं और इसके कारण आंखों के नीचे की त्वचा में सूजन आ सकती है। इसलिए, कोशिश करें कि आप नियमित रूप से पर्याप्त नींद लें। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग न करें, क्योंकि इससे आपकी नींद प्रभावित होती है।
#2
तनाव और मानसिक दबाव
तनाव और मानसिक दबाव भी आंखों के नीचे की त्वचा में सूजन आने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारी त्वचा खासकर आंखों के आसपास की त्वचा प्रभावित होती है। इस समस्या से बचने के लिए ध्यान, योग या अन्य मानसिक आराम की तकनीकों का अभ्यास करें। इसके अलावा अपने शौक पूरे करें और परिवार के साथ समय बिताएं।
#3
गलत खान-पान
गलत खान-पान भी आंखों के नीचे की त्वचा के फूलने का एक कारण हो सकता है। अगर आपके खाने में पोषक तत्वों की कमी होती है तो आपकी त्वचा, खासकर आंखों के आसपास की त्वचा सूखी और बेजान दिखती है। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में विटामिन-C, विटामिन-K, आयरन और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।
#4
धूप से सुरक्षा न होना
धूप से आंखों के चारों ओर की त्वचा झुलस सकती है और इससे भी सूजन आने का खतरा हो सकता है। जब भी आप बाहर जाएं तो धूप से बचाव के लिए क्रीम लगाना न भूलें। यह क्रीम आपकी त्वचा को सूर्य की किरणों से बचाती है और आखों में सूजन आने की संभावना कम करती है। इसके अलावा धूप में चश्मा पहनें, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की बाहरी गंदगी या प्रदूषण से बची रहें।
#5
धूम्रपान और शराब का सेवन
धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले लोगों में आखों के नीच की त्वचा में सूजन की संभावना अधिक होती है। ये आदतें न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती हैं, बल्कि आपकी त्वचा को भी खराब करती हैं। इसलिए, इनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।