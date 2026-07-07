आंखों के नीचे की त्वचा क्यों फूल जाती है? जानिए कारण और राहत पाने के तरीके

#2

तनाव और मानसिक दबाव

तनाव और मानसिक दबाव भी आंखों के नीचे की त्वचा में सूजन आने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हमारी त्वचा खासकर आंखों के आसपास की त्वचा प्रभावित होती है। इस समस्या से बचने के लिए ध्यान, योग या अन्य मानसिक आराम की तकनीकों का अभ्यास करें। इसके अलावा अपने शौक पूरे करें और परिवार के साथ समय बिताएं।