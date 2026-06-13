बच्चों के चीजों से जल्दी बोर हो जाने की वजह

बच्चे चीजों से जल्दी क्यों हो जाते हैं बोर? जानिए ऐसा होने के कुछ कारण

लेखन सयाली 05:19 pm Jun 13, 202605:19 pm

क्या है खबर?

बच्चों में बोरियत जल्दी आ जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि आजकल के बच्चों की ध्यान लगाने की अवधि बहुत कम होती जा रही है। इसके अलावा आजकल की चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं और बच्चों को नई चीजों के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे में माता-पिता को पता होना चाहिए कि बच्चों की बोरियत के क्या कारण हैं और वे उन्हें कैसे चीजों में दिलचस्पी बनाए रखना सिखा सकते हैं। आइए इसके कुछ आम कारण जानते हैं।