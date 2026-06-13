बच्चे चीजों से जल्दी क्यों हो जाते हैं बोर? जानिए ऐसा होने के कुछ कारण
क्या है खबर?
बच्चों में बोरियत जल्दी आ जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि आजकल के बच्चों की ध्यान लगाने की अवधि बहुत कम होती जा रही है। इसके अलावा आजकल की चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं और बच्चों को नई चीजों के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे में माता-पिता को पता होना चाहिए कि बच्चों की बोरियत के क्या कारण हैं और वे उन्हें कैसे चीजों में दिलचस्पी बनाए रखना सिखा सकते हैं। आइए इसके कुछ आम कारण जानते हैं।
#1
जल्दी बदलती हैं बच्चों की रुचियां
आजकल के बच्चे नई चीजों को देखने और आजमाने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, जिससे उनकी रुचियां जल्दी बदल जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन चीजों को पसंद नहीं करते, बल्कि वे नई चीजों का पता लगाने में रुचि रखते हैं। माता-पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों की रुचियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे उनका सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें।
#2
अधिक विकल्प होना
आजकल बच्चों के पास पहले से कहीं अधिक विकल्प मौजूद रहते हैं, चाहे वह खिलौने हों, वीडियो गेम हों या TV शो ही क्यों न हों। इससे बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करते रहते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को सीमित विकल्प दें, ताकि वे एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकें और उसे पूरी तरह से आजमाने का मौका मिले।
#3
स्क्रीन टाइम का प्रभाव
आजकल बच्चे बहुत समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, चाहे वह TV हो या मोबाइल फोन आदि। इससे उनकी आंखें थक जाती हैं और वे जल्दी ऊब जाते हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों की मानसिकता पर भी बुरा असर पड़ता है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को ज्यादा स्क्रीन टाइम न दें और उन्हें बाहर खेलने या पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। इससे उनके मोबाइल के आदी होने का भी डर नहीं रहेगा।
#4
शारीरिक गतिविधियों की कमी
आजकल के बच्चे ज्यादातर समय घर पर बिताते हैं और कम ही बाहर निकलते हैं। इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे वे आलसी हो जाते हैं और जल्दी ऊब जाते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ें और वे स्वस्थ रहें। इसके अलावा इससे उनका मन भी लगा रहेगा और वे नई चीजों को आजमाने के लिए उत्साहित रहेंगे।
#5
रचनात्मकता का अभाव
अगर बच्चे रोजमर्रा की गतिविधियों में रचनात्मकता नहीं दिखाते तो वे जल्दी बोर हो सकते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग या संगीत सीखने के लिए प्रेरित करें। इससे उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और वे जल्दी बोर नहीं होंगे। इसके अलावा इससे उनका मन भी लगा रहेगा और वे नई चीजों को आजमाने के लिए उत्साहित रहेंगे। इस तरह बच्चे खुश रहेंगे और उनकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी।