हृदय के लिए शांत मन और सक्रीय शरीर

हृदय को स्वस्थ रखने में कैसे सहायक है शांत मन और सक्रिय शरीर?

लेखन सयाली 05:58 pm Sep 28, 202605:58 pm

क्या है खबर?

हृदय हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए न केवल खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि मानसिक सेहत भी जरूरी है। एक शांत मन और सक्रिय शरीर हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तनाव को कम करने और नियमित व्यायाम करने से हृदय की सेहत में सुधार होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे एक शांत मन और सक्रिय शरीर हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं।