डॉक्टर के पास जाने में देरी करना

डॉक्टर के पास जाने में देरी करना हो सकता है हानिकारक, जानें इसके प्रभाव

लेखन सयाली 05:45 pm Jul 20, 202605:45 pm

क्या है खबर?

कई लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं या फिर इलाज कराने में देरी करते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि लोग समय नहीं निकाल पाते या डॉक्टर की फीस को लेकर चिंतित रहते हैं। हालांकि, ऐसा करना गलत है, क्योंकि डॉक्टर के पास समय पर नहीं पहुंचने से बीमारियां बढ़ सकती हैं और इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए ऐसा करने के 5 नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।