छुट्टियों के बाद उदासी महसूस होना

छुट्टियों के बाद घर आने पर क्यों महसूस होता है बुरा? जानिए कारण

लेखन सयाली 05:45 pm Sep 07, 202605:45 pm

क्या है खबर?

जब हम छुट्टियों से लौटते हैं तो अक्सर एक अजीब-सा खालीपन महसूस होता है। यह अनुभव आम है और इसे 'छुट्टियों के बाद की उदासी' कहा जा सकता है। छुट्टियों के दौरान हम नई जगहों पर घूमते हैं, आराम करते हैं और रोजमर्रा की चिंताओं से दूर रहते हैं। हालांकि, घर लौटने पर वही पुराना रूटीन और जिम्मेदारियां हमें फिर से घेर लेती हैं। इस लेख में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं।