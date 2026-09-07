छुट्टियों के बाद घर आने पर क्यों महसूस होता है बुरा? जानिए कारण
क्या है खबर?
जब हम छुट्टियों से लौटते हैं तो अक्सर एक अजीब-सा खालीपन महसूस होता है। यह अनुभव आम है और इसे 'छुट्टियों के बाद की उदासी' कहा जा सकता है। छुट्टियों के दौरान हम नई जगहों पर घूमते हैं, आराम करते हैं और रोजमर्रा की चिंताओं से दूर रहते हैं। हालांकि, घर लौटने पर वही पुराना रूटीन और जिम्मेदारियां हमें फिर से घेर लेती हैं। इस लेख में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं।
#1
छुट्टियों की आजादी और घर की जिम्मेदारियां
छुट्टियों के दौरान हम अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं। हम नई जगहों पर घूमते हैं, नए स्वाद चखते हैं और नई चीजें अनुभव करते हैं।
यह सब हमें उत्साहित और खुश महसूस कराता है। हालांकि, जब छुट्टियां खत्म होती हैं और हम घर लौटते हैं तो वही पुराना रूटीन और जिम्मेदारियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं।
यह बदलाव अचानक होता है और हमें मानसिक रूप से थका हुआ और उदास महसूस कराता है।
#2
काम का बढ़ा हुआ बोझ
छुट्टियों के बाद काम पर लौटना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। छुट्टियों के दौरान हम काम से पूरी तरह दूर रहते हैं, लेकिन लौटने पर काम का ढेर हमारा इंतजार करता है।
डेडलाइन, अधूरे काम और जिम्मेदारियों का दबाव हमें परेशान कर सकता है। इसके अलावा अगर छुट्टियों के दौरान हमारा समय उम्मीद के मुताबिक नहीं बीता तो यह भी हमारे मूड को खराब कर सकता है और परेशान कर सकता है।
#3
नए अनुभवों से दूरी
छुट्टियों के दौरान हम नई जगहों पर जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। यह अनुभव हमें खुश और उत्साहित महसूस कराता है।
हालांकि, जब हम घर लौटते हैं तो हमें फिर से अपने पुराने माहौल में लौटना पड़ता है। अगर छुट्टियों में बने नए दोस्त हमसे दूर रहते हैं या उनसे संपर्क टूट जाता है तो यह अकेलापन महसूस करा सकता है।
यह बदलाव हमारे अंदर खालीपन का अहसास पैदा कर सकता है।
#4
रूटीन का टूटना और फिर से बनाना
छुट्टियों के दौरान हमारा रूटीन पूरी तरह बदल जाता है। काम के समय पर उठने की जगह देर तक सोना, आराम करना और बिना किसी चिंता के समय बिताना हमें अच्छा लगता है।
हालांकि, जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो हमें फिर से उसी पुराने रूटीन में लौटना पड़ता है। यह बदलाव मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हमारा शरीर और मन अभी भी छुट्टियों के माहौल में होता है।