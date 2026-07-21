कैप्री और जॉर्ट्स क्यों बन रहे हैं महिलाओं के पसंदीदा बॉटम वियर? जानिए प्रसिद्धि के कारण

कैप्री और जॉर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कपड़े नर्म और हल्के होते हैं, जो इन्हें पहनने में बेहद आरामदायक बनाते हैं।

खासकर गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो ये कपड़े त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखते हैं, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है।

इसके अलावा इन कपड़ों में चलने-फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे आप पूरे दिन आराम से रह सकती हैं। ये घुटनों तक की लंबाई के होते हैं, जिनमें असुविधा भी नहीं होती।