ट्रेन से यात्रा करने पर क्यों हो सकता है डिहाइड्रेशन? जानिए इसके कारण

लंबी यात्रा, खासकर ट्रेन की यात्रा, कई लोगों के लिए थकावट भरी हो सकती है। इसके लिए पानी की कमी एक बड़ा कारण हो सकता है। जब हम ट्रेन में कई घंटों तक बैठते हैं, तो हमें प्यास कम लगती है और हम पानी पीना भूल जाते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। आइए इस समस्या के कारण और इससे बचने के तरीके जानते हैं।

#1 पानी की कमी का एहसास न होना शरीर में पानी की कमी का मुख्य कारण हमें सही से पता नहीं चलता कि हमें कितनी पानी की जरूरत है। ट्रेन में बैठकर हम प्यास को नजरअंदाज कर देते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। इस कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए यात्रा के दौरान नियमित रूप से पानी पीते रहना जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और हम स्वस्थ रहें।

#2 ज्यादा तला-भुना खाना लंबी यात्रा के दौरान हम अक्सर चिप्स, नमकीन या अन्य जंक फूड खाते हैं, जो हमारे शरीर को पोषण नहीं देते। ये खाने की चीजें न केवल सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, बल्कि इनमें पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यात्रा के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर और पानी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

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#3 वातानुकूलन का प्रभाव ट्रेन की वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) कई बार बहुत तेज होती है, जिससे शरीर का तापमान असंतुलित हो सकता है। इससे हमारी त्वचा और बाल सूख जाते हैं और हमें बार-बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वातानुकूलन के ठंडे वातावरण में बैठने से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे हमें प्यास भी कम लगती है। इसलिए यात्रा के दौरान खुद को तरोताजा रखने के लिए समय-समय पर पानी पीते रहना चाहिए।

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#4 गर्म और नम वातावरण अगर आप गर्मियों में ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो आपको अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गर्म वातावरण में पसीना जल्दी निकलता है और शरीर जल्दी पानी की कमी का शिकार हो जाता है। इसलिए गर्मियों में सफर करते समय हमेशा पानी की बोतल रखें और समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें। इसके अलावा आप अपने साथ कुछ फल या इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय भी रख सकते हैं, जो आपके शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में मदद करेंगे।