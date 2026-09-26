ब्लैक करंट को क्यों माना जाता है सुपरफूड? जानिए इसके 5 मुख्य फायदे
क्या है खबर?
ब्लैक करंट एक ऐसा फल है, जिसे अक्सर सुपरफूड कहा जाता है। इसका कारण है कि इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह फल विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई बीमारियों से बचाव होता है और शरीर को मजबूती मिलती है। आइए जानते हैं कि ब्लैक करंट का सेवन कैसे हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।
#1
दिल की सेहत के लिए है फायदेमंद
ब्लैक करंट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखते हैं।
इसके अलावा ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मददगार होते हैं। नियमित रूप से ब्लैक करंट का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक
रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए भी ब्लैक करंट का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं।
यह फल संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नियमित रूप से ब्लैक करंट का सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से जल्दी राहत मिलती है।
इसके अलावा यह फल शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है।
#3
आंखों की रोशनी को सुधारने में फायदेमंद
आंखों की समस्याओं से बचाव करने में भी ब्लैक करंट का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन-A आंखों की रोशनी को सुधारने और आंखों की बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है।
इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से ब्लैक करंट का सेवन करने से आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।
#4
पाचन क्रिया को सुधारने में मददगार
पाचन क्रिया को सुधारने में भी ब्लैक करंट का सेवन अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
इसके अलावा यह फल आंतों की सफाई करता है और उनमें मौजूद खराब बैक्टीरिया को दूर करता है। नियमित रूप से ब्लैक करंट का सेवन करने से आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से बच सकते हैं।
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त्वचा की देखभाल में फायदेमंद
त्वचा की देखभाल करने में भी ब्लैक करंट का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की चमक बढ़ाते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं।
इसके अलावा ये त्वचा को हाइड्रेट रखते हुए मुलायम बनाते हैं। नियमित रूप से ब्लैक करंट का सेवन करने से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और उसे निखार सकते हैं।
इस प्रकार ब्लैक करंट का सेवन कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।