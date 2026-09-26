ब्लैक करंट के फायदे

ब्लैक करंट को क्यों माना जाता है सुपरफूड? जानिए इसके 5 मुख्य फायदे

लेखन सयाली 11:09 am Sep 26, 202611:09 am

क्या है खबर?

ब्लैक करंट एक ऐसा फल है, जिसे अक्सर सुपरफूड कहा जाता है। इसका कारण है कि इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह फल विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई बीमारियों से बचाव होता है और शरीर को मजबूती मिलती है। आइए जानते हैं कि ब्लैक करंट का सेवन कैसे हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।