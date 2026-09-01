युवाओं के ध्यान और याददाश्त में कमी

युवा वयस्कों का ध्यान, याददाश्त और मानसिक क्षमता क्यों होती जा रही है कम?

लेखन सयाली 04:01 pm Sep 01, 202604:01 pm

क्या है खबर?

आजकल युवा वयस्कों का ध्यान भटकना एक आम समस्या बन गई है। यह समस्या न केवल उनकी पढ़ाई और काम में बाधा डालती है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। ध्यान भटकने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें तकनीकी उपकरणों का ज्यादा उपयोग, सोशल मीडिया का प्रभाव, नींद की कमी, खाने में पौष्टिकता की कमी और तनाव का बढ़ता स्तर शामिल हैं। आइए इन कारणों के बारे में विस्तार से जानते हैं।