इस साल सोने की जगह चांदी के गहने क्यों बन रहे हैं महिलाओं की पसंद?

लेखन सयाली 09:47 am Jul 17, 202609:47 am

क्या है खबर?

सोने के गहनों का इस्तेमाल भारतीय महिलाओं के लिए हमेशा से अहम रहा है। हालांकि, अब सोने की जगह महिलाएं चांदी के गहनों को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। इसका कारण है कि चांदी के गहनों में सोने की तुलना में कम खर्चा होता है और ये रोजमर्रा की जिंदगी में आरामदायक भी होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे चांदी के गहने सोने का विकल्प बन रहे हैं और इसके क्या फायदे हैं।