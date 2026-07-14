छोटी और निजी पार्टियों का ट्रेंड

लोग अब छोटी पार्टियों को क्यों दे रहे हैं प्राथमिकता? जानिए इसके कुछ संभावित कारण

लेखन सयाली 04:47 pm Jul 14, 202604:47 pm

क्या है खबर?

पार्टी का मतलब अक्सर एक बड़ी मेहमानों की सूची, महंगी सजावट और ढेर सारे खाने-पीने की चीजों का इंतजाम ही समझा जाता है। हालांकि, हाल के दिनों में पार्टी करने का तरीका बदल गया है। लोग अब भव्य समारोहों की जगह छोटी और निजी पार्टियों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं, जैसे कि खर्च कम करना, व्यक्तिगत संबंध मजबूत करना और तनावमुक्त रहना। आइए जानते हैं कि लोग छोटी पार्टियों को क्यों चुन रहे हैं।