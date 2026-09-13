40 साल से पहले मेनोपॉज

40 साल से पहले ही क्यों महिलाओं को हो रहा है मेनोपॉज? जानिए इसके कारण

लेखन सयाली 02:05 pm Sep 13, 202602:05 pm

क्या है खबर?

आजकल महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र घटती जा रही है और यह 40 साल से पहले ही हो रहा है। मेनोपॉज का मतलब है महिलाओं के मासिक चक्र का हमेशा के लिए बंद होना। इस स्थिति में महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक चक्र का अनियमित होना, शरीर में गर्मी महसूस होना, रात में ज्यादा पसीना आना और मूड बार-बार बदलना। आइए जानते हैं किन वजहों से यह समस्या बढ़ रही है।