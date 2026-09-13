40 साल से पहले ही क्यों महिलाओं को हो रहा है मेनोपॉज? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
आजकल महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र घटती जा रही है और यह 40 साल से पहले ही हो रहा है। मेनोपॉज का मतलब है महिलाओं के मासिक चक्र का हमेशा के लिए बंद होना। इस स्थिति में महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक चक्र का अनियमित होना, शरीर में गर्मी महसूस होना, रात में ज्यादा पसीना आना और मूड बार-बार बदलना। आइए जानते हैं किन वजहों से यह समस्या बढ़ रही है।
#1
परिवार से मिलने वाले असर
मेनोपॉज के जल्दी आने का एक बड़ा कारण परिवार से मिलने वाले जीन होते हैं। अगर किसी महिला की मां या दादी को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो उनको भी ऐसा होने की संभावना अधिक रहती है।
ये जीन महिलाओं के शरीर में हार्मोन के बदलाव का कारण बनते हैं, जिससे मासिक चक्र जल्दी बंद हो सकता है।
इसके साथ ही, इन जीन की वजह से हड्डियों की कमजोरी, तनाव और गर्मी महसूस होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
#2
वजन बढ़ना
बढ़ता हुआ वजन या मोटापा भी मेनोपॉज को जल्दी लाने का कारण बन सकता है। ज्यादा वजन के कारण शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे मासिक चक्र का समय बदल सकता है।
मोटापे की वजह से शरीर में चर्बी ज्यादा हो जाती है, जो हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती है। इससे महिलाओं को मेनोपॉज का सामना जल्दी करना पड़ सकता है।
साथ ही, मोटापा दूसरी सेहत से जुड़ी परेशानियों को भी बढ़ा सकता है।
#3
ज्यादा तनाव लेना
आजकल की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। खासकर महिलाओं को घर और कामकाज की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के कारण ज्यादा तनाव होता है।
लगातार तनाव लेने से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन बनने लगते हैं, जो शरीर के बाकी हार्मोन को प्रभावित करते हैं। इससे मासिक चक्र जल्दी बंद हो सकता है।
तनाव के कारण नींद पूरी न होना, थकावट और बार-बार मूड बदलने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
#4
सिगरेट पीने की आदत
सिगरेट पीना महिलाओं के शरीर पर बुरा असर डालता है और मेनोपॉज को जल्दी लाने का कारण बनता है।
सिगरेट में मौजूद हानिकारक तत्व शरीर के हार्मोन का संतुलन बिगाड़ सकते हैं और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को कम कर सकते हैं।
सिगरेट पीने से शरीर में खून का सही प्रवाह बाधित होता है, जिससे शरीर के कई हिस्सों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता।
यह आदत न केवल मेनोपॉज को जल्दी लाती है, बल्कि बीमारियों का कारण बनती है।
#5
खाने-पीने की गलत आदतें
गलत खान-पान मेनोपॉज के जल्दी आने का कारण बन सकता है। अगर आप ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या बाहर का खाना खाते हैं तो इससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है।
पौष्टिक खाने की कमी से शरीर कमजोर हो सकता है, जिससे मासिक चक्र जल्दी बंद होने की संभावना बढ़ती है।
सही समय पर खाना न खाना और अनियमित तरीके से खाने की आदतें भी मेनोपॉज को जल्दी ला सकती हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए।