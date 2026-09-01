भारतियों को छोटे घर पसंद आने के कारण

भारतियों को क्यों पसंद आने लगे हैं छोटे घर? जानिए इनसे कैसे बदल रही है जीवनशैली

लेखन सयाली 10:28 am Sep 01, 202610:28 am

क्या है खबर?

भारत में पिछले कुछ सालों में घरों का आकार लगातार घटता जा रहा है। यह बदलाव मुख्य रूप से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण की प्रक्रिया के कारण हो रहा है। छोटे घरों की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग सीमित जगह में रहकर भी आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि छोटे घरों का चलन क्यों बढ़ रहा है और इससे हमारी जीवनशैली पर क्या असर पड़ रहा है।