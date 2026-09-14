बर्तन धोने के बाद उनपर पड़ जाते हैं सफेद दाग? इन 5 तरीकों से करें साफ

सिरका एक बेहतरीन प्राकृतिक साफ करने वाला पदार्थ है, जो बर्तनों से सफेद दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सिरका लें और उसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें।

फिर नरम स्पंज से रगड़ें और गर्म पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी।

इस प्रक्रिया को आप पतीले, कढ़ाई, चाय-कॉफी के कप और अन्य बर्तनों पर आजमा सकते हैं।