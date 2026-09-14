बर्तन धोने के बाद उनपर पड़ जाते हैं सफेद दाग? इन 5 तरीकों से करें साफ

बर्तन धोने के बाद उनपर पड़ जाते हैं सफेद दाग? इन 5 तरीकों से करें साफ
क्या है खबर?
बर्तन धोते समय अक्सर बर्तनों पर सफेद दाग रह जाते हैं, जो देखने में खराब लगते हैं। ये दाग मुख्य रूप से पानी के कणों के बर्तन पर जमने और सूखने के बाद बनते हैं। इनसे छुटकारा पाना जरूरी है, ताकि बर्तन अच्छे दिखें और उनकी चमक बरकरार रहे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से इन सफेद दागों से छुटकारा पा सकते हैं।
#1
सिरके का करें इस्तेमाल
सिरका एक बेहतरीन प्राकृतिक साफ करने वाला पदार्थ है, जो बर्तनों से सफेद दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सिरका लें और उसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें।
फिर नरम स्पंज से रगड़ें और गर्म पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी।
इस प्रक्रिया को आप पतीले, कढ़ाई, चाय-कॉफी के कप और अन्य बर्तनों पर आजमा सकते हैं।
#2
नींबू का रस आएगा काम
नींबू का रस भी बर्तनों से सफेद दाग हटाने का एक असरदार तरीका है। इसके लिए एक कटोरी नींबू का रस निकालें और उसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद नरम कपड़े या स्पंज से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग साफ हो जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी।
यह तरीका खासकर स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम बर्तनों पर अच्छा काम करता है।
#3
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जो हर घर में मौजूद होती है और यह भी सफेद दाग हटाने में मदद कर सकती है। इसके लिए एक पेस्ट बनाएं, जिसमें बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा किया गया हो।
इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर नरम स्पंज या ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी।
#4
नमक का करें इस्तेमाल
नमक का उपयोग भी सफेद दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप नमक लें और उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें।
इसके बाद नरम स्पंज या ब्रश से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी।
यह तरीका खासकर कांच और मिट्टी के बर्तनों पर अच्छा काम करता है।
#5
अल्कोहल या एसिटोन का करें उपयोग
अगर आपके पास बेकिंग सोडा या नमक नहीं है तो आप अल्कोहल या एसिटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक कपड़ा लें और उस पर अल्कोहल या एसिटोन लगाकर दाग वाली जगह पर रगड़ें, फिर ठंडे पानी से धो लें।
इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने बर्तनों से सफेद दाग हटा सकते हैं और उनकी चमक बरकरार रख सकते हैं। इन सरल तरीकों से आप अपने बर्तनों को नया जैसा बना सकते हैं।