ट्रेन से यात्रा करते समय सेहतमंद बने रहने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेन की सफाई के साथ-साथ स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दरअसल, ट्रेन में कई लोग आते-जाते हैं और इससे कई तरह के कीटाणु और वायरस पनप सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप ट्रेन से यात्रा करते समय संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 ट्रेन की सीटों को ऐसे करें साफ कई लोग ट्रेन में बैठने के बाद सीट को साफ करने के लिए सिर्फ हाथों को रुमाल से पोंछते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दरअसल, सीट पर कीटाणु हो सकते हैं, जिनसे बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सफर शुरू करने से पहले अपने सीट को कीटाणुनाशक पोंछे से साफ करें। इसके अतिरिक्त अपनी सीट को हमेशा अपने हाथों से छूने से बचें और किसी भी व्यक्ति को अपनी सीट पर बैठने न दें।

#2 हाथों को बार-बार धोएं ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हाथों को बार-बार धोना भी जरूरी है। इसके लिए आप ट्रेन के शौचालय में लगे साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन के शौचालय में साबुन न मिले तो अपने पास हाथ साफ करने वाला तरल रखें। यात्रा के दौरान अपने हाथों को साफ रखने के लिए आप अल्कोहल युक्त तरल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने हाथों को नाक और मुंह से दूर रखें।

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#3 अपने खाने-पीने की चीजों को खुद ले जाएं ट्रेन में यात्रा करते समय अपने खाने-पीने की चीजें खुद ले जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे आप किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई खाने-पीने की चीजों का सेवन करने से बच सकते हैं। अगर आप ट्रेन में खाना मंगवाते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करें कि वह ताजा है और उसमें किसी भी तरह की गंदगी न हो। साथ ही ठंडा पेय पीने से बचें।

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