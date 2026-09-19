कौन-सा दूध सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त है? जानिए 5 प्रकार की तुलना के नतीजे
क्या है खबर?
दूध को प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दूध के अलग-अलग प्रकारों में प्रोटीन का अंतर होता है। जब हम बाजार से दूध खरीदते हैं तो हमें कई तरह के दूध मिलते हैं, जैसे फुल क्रीम, टोंड, स्किम्ड, सोया और बादाम का दूध। आइए जानते हैं कि इनमें से कौन-सा दूध सबसे ज्यादा प्रोटीन से भरपूर है और किसका सेवन करना फायदेमंद है।
#1
फुल क्रीम वाला दूध
फुल क्रीम वाले दूध को सबसे ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। इसमें चर्बी की मात्रा अधिक होती है, जो इसे मलाईदार बनाती है।
इस दूध में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है। 100 मिलीलीटर फुल क्रीम दूध में लगभग 3.3 ग्राम प्रोटीन होता है, जो इसे बच्चों और बड़ों के लिए आदर्श बनाता है।
यह दूध हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
#2
टोंड दूध
टोंड दूध को कम चर्बी वाला दूध माना जाता है। इसमें फुल क्रीम की तुलना में कम कैलोरी होती हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होती।
100 मिलीलीटर टोंड दूध में लगभग 3.6 ग्राम प्रोटीन होता है। यह दूध वजन नियंत्रित करने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
टोंड दूध में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। इसे पीने से वजन नियंत्रित रहता है।
#3
स्किम्ड दूध
स्किम्ड दूध को बिना मलाई वाला दूध कहा जाता है। इसमें चर्बी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होती।
100 मिलीलीटर स्किम्ड दूध में लगभग 3.4 ग्राम प्रोटीन होती है। यह दूध उन लोगों के लिए अच्छा होता है, जो वजन कम करना चाहते हैं या जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है।
स्किम्ड दूध में मौजूद प्रोटीन हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करती है।
#4
सोया दूध
सोया दूध एक पौधों पर आधारित विकल्प है, जो सोयाबीन से बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा गाय के दूध जितनी होती है, यानी लगभग 3.5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर।
सोया दूध में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करने और ऊर्जा देने में मदद करती है। यह दूध उन लोगों के लिए अच्छा होता है, जो दूध से बने उत्पादों का सेवन नहीं कर पाते या जिनको लैक्टोज से परेशानी होती है।
#5
बादाम का दूध
बादाम का दूध बादाम से बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। 100 मिलीलीटर बादाम का दूध लगभग एक ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है।
हालांकि, इसमें मौजूद अन्य पोषक तत्व, जैसे विटामिन-E त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार यह साफ हो गया कि फुल क्रीम, टोंड, स्किम्ड, सोया और बादाम का दूध, सभी अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार ही दूध का चयन करें।