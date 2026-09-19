कौन-सा दूध सबसे ज्यादा प्रोटीन युक्त है? जानिए 5 प्रकार की तुलना के नतीजे

बादाम का दूध बादाम से बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। 100 मिलीलीटर बादाम का दूध लगभग एक ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है।

हालांकि, इसमें मौजूद अन्य पोषक तत्व, जैसे विटामिन-E त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस प्रकार यह साफ हो गया कि फुल क्रीम, टोंड, स्किम्ड, सोया और बादाम का दूध, सभी अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार ही दूध का चयन करें।