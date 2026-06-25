चावल का पानी बनाम रोजमेरी तेल बनाम प्याज का रस

चावल का पानी या रोजमेरी तेल या प्याज का रस: बालों के लिए क्या है प्रभावी?

लेखन अंजली 05:28 pm Jun 25, 202605:28 pm

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए कई घरेलू उपाय असरदार माने जाते हैं। इनमें चावल का पानी, रोजमेरी तेल और प्याज का रस शामिल हैं। ये सभी उपाय बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन इनमें से कौन-सा सबसे ज्यादा असरदार है? इस लेख में हम इन 3 उपायों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इनमें से किसका उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद है। यहां जानिए बालों को बढ़ाने के लिए इन उपायों का उपयोग कैसे करें।