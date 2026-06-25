कर्नाटक के मांड्या में कावेरी नदी में सेल्फी लेते समय एक परिवार के 5 लोग डूबे

कर्नाटक: कावेरी नदी में सेल्फी लेते समय एक ही परिवार के 5 लोग डूबे

लेखन गजेंद्र 10:53 am Jun 25, 202610:53 am

क्या है खबर?

कर्नाटक के मांड्या जिले में बुधवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मुथाथी के पास कावेरी नदी में सेल्फी लेते समय 5 लोग डूब गए। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं, जो चन्नापटना के रहने वाले थे। वे मुथाथी में स्थित मुत्तेथराया मंदिर में दर्शन करने आए थे और बाद में नदी तट के पास चले गए। मृतकों में चैत्रा (20), श्वेता (38), विजयम्मा (50), प्रियंका (28) और महेश (30) शामिल हैं।