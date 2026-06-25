'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हो रही

'वेलकम टू द जंगल' को लेकर अक्षय कुमार की अपील- रेटिंग स्टार नहीं, इमोजी साझा करें

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Jun 25, 202611:12 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' अपनी रिलीज से सिर्फ एक कदम दूर है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी ड्रामा में सुनील शेट्‌टी, परेश रावल, दिशा पाटनी, राजपाल यादव, अरशद वारसी और रवीना टंडन समेत कई सितारे हैं। फिल्म के गानों और ट्रेलर ने पहले से लोगों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है। निर्माता भी फिल्म की जबरदस्त ओपनिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच, अक्षय ने लोगों से खास अपील की है।