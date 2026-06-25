फिल्म 'रन्ना च धन्ना' की रिलीज तारीख आई

दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'रन्ना च धन्ना' का ऐलान, पोस्टर के साथ आई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Jun 25, 202610:34 am

क्या है खबर?

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं, जो 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस बीच, उनकी नई पंजाबी फिल्म 'रन्ना च धन्ना' का धमाकेदार ऐलान किया गया है। मजेदार बात यह है कि फिल्म में उनके साथ सोनम बाजवा और शहनाज गिल भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगी। यह तीनों साल 2021 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'हौसला रख' में साथ काम कर चुके हैं।