फीफा विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने नॉकआउट में बनाई जगह, मेक्सिको ने भी रचा इतिहास

मेंक्सिको

मेक्सिको ने 3-0 से जीता मुकाबला

पहले हाफ के गोलरहित जाने के बाद मैच के 55वें मिनट में माटेओ चावेज ने लुइस रोमो के पास पर काउंटर-अटैक में गोल किया। इसके बाद जूलियन क्विनोन्स ने 61वें मिनट में जॉर्ज सांचेज के पास पर गोल करके स्कोर को 2-0 कर दिया। मैच समाप्ति से ठीक पहले स्टॉपेज टाइम (90+4') में अल्वारो फिडाल्गो ने रॉबर्टो अल्वाराडो की सहायता से तीसरा गोल करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। चेकिया की ओर से कोई गोल नहीं हुआ।