फीफा विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने नॉकआउट में बनाई जगह, मेक्सिको ने भी रचा इतिहास
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में मेक्सिको फुटबॉल टीम ने चेकिया को 3-0 से हराते हुए अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। मेक्सिको ने पहली बार ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीते हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल टीम ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराते हुए राउंड ऑफ-32 में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार नॉकआउट राउंड के लिए अपना टिकट सुनिश्चित किया है।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका से थापेलो मासेको ने किया गोल
मैच के शुरू में कोरिया ने आक्रामक खेल दिखाया लेकिन वे फाइनल थर्ड में बेअसर रहे। दक्षिण अफ्रीका की मजबूत रक्षापंक्ति ने उनके प्रयासों को नाकाम किया। इस बीच मैच के 63वें मिनट में बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतरे मोरेमी ने तेज काउंटर-अटैक पर बॉल को बॉक्स में डाला, जिसे थापेलो मासेको ने नियंत्रित करते हुए गोल कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के असफल प्रयास किए। मासेको का गोल निर्णायक साबित हुआ।
मेंक्सिको
मेक्सिको ने 3-0 से जीता मुकाबला
पहले हाफ के गोलरहित जाने के बाद मैच के 55वें मिनट में माटेओ चावेज ने लुइस रोमो के पास पर काउंटर-अटैक में गोल किया। इसके बाद जूलियन क्विनोन्स ने 61वें मिनट में जॉर्ज सांचेज के पास पर गोल करके स्कोर को 2-0 कर दिया। मैच समाप्ति से ठीक पहले स्टॉपेज टाइम (90+4') में अल्वारो फिडाल्गो ने रॉबर्टो अल्वाराडो की सहायता से तीसरा गोल करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। चेकिया की ओर से कोई गोल नहीं हुआ।
दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार नॉकआउट में किया प्रवेश
यह पहला मौका है, जब दक्षिण अफ्रीका ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास में नॉकआउट में प्रवेश किया है। ग्रुप-A में यह दक्षिण अफ्रीका की पहली जीत रही। इस टीम ने ग्रुप स्टेज में 1 मैच जीता, 1 मैच हारा और 1 मैच ड्रॉ खेला। इस ग्रुप से अपने तीनों मैच जीतने वाली मेक्सिको ने 9 अंको के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप-A में दक्षिण कोरिया तीसरे और चेकिया चौथे स्थान पर रही।